Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 4 мая 2023Мир

В МИД России оценили вероятность переговоров с Украиной

Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что предпосылок к переговорам с Киевом не просматривается
Михаил Галузин

Михаил Галузин . Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью «Известиям» оценил вероятность переговоров с Украиной. По его словам, предпосылок для мирного урегулирования с Киевом не просматривается.

Дипломат подчеркнул, что Москва высоко ценит стремление ряда стран оказать содействие мирному процессу. Он отметил, что многие предложения, например, китайского плана соответствуют российским подходам.

По словам Галузина, российским взглядам созвучны идеи о создании неделимого пространства безопасности, о нерасширении НАТО на восток, об уважении норм международного права.

«На этой основе можно было бы двигаться вперед, но проблема заключается не в России, а в позиции Киева и его англосаксонских хозяев», — заявил замглавы МИД.

Он добавил, что в случае возобновления мирного процесса он будет вестись совершенно на других условиях и с учетом иных реалий.

Ранее Галузин сообщил, что Москва предупредила Киев и накачивающие его оружием западные страны о печальных последствиях планируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) контрнаступления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Киеве
Авиаэксперт в области БПЛА высказался об атаке дронов на Кремль
В МИД России оценили вероятность переговоров с Украиной
Хайди Клум обругали за совместную съемку с 18-летней дочерью в нижнем белье
Россиянам раскрыли алгоритм действий для извлечения клеща
Одним из задержанных агентов разведки Украины мог оказаться российский бизнесмен
Американский журналист высмеял версию Запада о причастности РФ к атаке на Кремль
В ДНР сообщили об обстреле двух населенных пунктов со стороны ВСУ
В США назвали настоящего президента страны
Новак прокомментировал резкое снижение цены на нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.