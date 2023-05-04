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13:27, 4 мая 2023Культура

Драматурга Петрийчук задержали в аэропорту по делу об оправдании терроризма

Драматурга Петрийчук задержали в аэропорту по делу об оправдании терроризма в спектакле

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российского драматурга и лауреата премии «Золотая маска» 2022 года Светлану Петрийчук задержали в аэропорту Внуково по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Поводом для задержания стал спектакль режиссера Жени Беркович «Финист — Ясный сокол», поставленный по пьесе писательницы. В основе его сюжета — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

Сообщается, что сейчас Петрийчук находится на допросе у сотрудников Следственного управления по ЦАО.

Ранее стало известно, что в квартире российской писательницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге провели обыск из-за спектакля ее внучки Жени Беркович, который был показан в Москве. На театрального режиссера завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за постановки «Финист — Ясный сокол».

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Анастасия Астахова
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