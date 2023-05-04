В квартиру писательницы Нины Катерли пришли с обыском из-за спектакля ее внучки

В квартиру писательницы Нины Катерли пришли с обыском из-за спектакля ее внучки Беркович

В квартире российской писательницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге провели обыск из-за спектакля ее внучки, режиссера Жени Беркович, который был показан в Москве. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, правоохранительные органы появились на пороге квартиры публицистки утром 4 мая из-за того, что родственницу автора подозревают в оправдании терроризма.

«Сказали, хотят провести в квартире обыск из-за спектакля, который внучка поставила в Москве. Еще не начали, разговаривают с моей дочерью. Я не знаю, какое отношение обыск в моем доме имеет к спектаклю в Москве. Внучка живет там, в гостях бывает не часто. Последний раз приезжала недели две назад», — рассказала Катерли.

Писательница добавила, что ее попросили «отключить телефон». Дело об оправдании терроризма в отношении внучки автора, являющейся участницей «Седьмой студии» театрального режиссера Кирилла Серебренникова, завели из-за ее постановки под названием «Финист — Ясный сокол». Спектакль Беркович, поставленный по пьесе Светланы Петрийчук, рассказывал о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

Нина Катерли — автор 15 книг и правозащитник. В 1996 году стала лауреатом премии ПЕН-клуба СПб «За гражданскую и творческую смелость», а спустя три года получила премию Дома книги и ПЕН-клуба СПб «Честь и свобода» за свое произведение «Иск».

Ранее Государственный академический Большой театр (ГАБТ) снял с репертуара постановку режиссера Кирилла Серебренникова «Нуреев» из-за закона об ЛГБТ. Позже театральный деятель отреагировал на снятие постановки.