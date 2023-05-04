В Петербурге пенсионерка сломала череп после наезда самокатчика

В Санкт-Петербурге пенсионерка попала в больницу после наезда самокатчика

В Санкт-Петербурге 63-летняя женщина госпитализирована в нейрохирургическое отделение Елизаветинской больницы после наезда самокатчика в центре города. Об этом сообщает «Фонтанка».

2 мая пенсионерка шла по Троицкому мосту, когда на ногу ей наехал самокат. Из-за этого она упала и ударилась головой, получив перелом лобной кости. В больницу россиянка обратилась самостоятельно. После приема врача ее положили в стационар.

В конце апреля на улице Вешняковская в Москве 18-летний молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Ребенок попал в реанимацию с переломом черепа.