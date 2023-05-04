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13:23, 4 мая 2023Бывший СССР

На Украине признали наличие войск у границ с Приднестровьем

Глава МИД Украины Кулеба признал, что Киев держит войска около границ с Приднестровьем

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Украина держит войска около границ с Приднестровьем. Это признал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и добавил, что Киев не планировал атаку, так как там расквартирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ), передает молдавский телеканал ТВ-8.

«Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге, это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией. Но я хочу подчеркнуть, что Приднестровье, это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы», — сказал он.

Киев уважает путь, который выберет молдавское правительство в рамках отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона, добавил министр. Кулеба также не верит, что прописанный в Конституции Молдавии нейтралитет способен защитить республику. Кроме того, по его словам, внимание к находящимся в Приднестровье складам боеприпасов в Колбасне объяснимо в ситуации, когда любое оружие «на вес золота». При этом у Украины отсутствует четкое понимание, что хранится на объектах, отметил министр.

Ранее стало известно о переброске тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации в Приднестровье. Сообщалось, что с 9 по 15 мая одна группировка украинских войск планирует выдвинуться в направлении Тирасполя и организовать вооруженную провокацию, чтобы отвлечь российские силы. Вторая группировка в это время направится в село Колбасна для захвата складов с боеприпасами.

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Кристина Есикова
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