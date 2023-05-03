Стало известно о переброске тысяч солдат ВСУ в Одесскую область

RT: ВСУ перебросили тысячи солдат в Одесскую область для провокации в Приднестровье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации в Приднестровье, передает Russia Today (RT).

С начала марта в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ВСУ ангары, которые раньше предназначались для сельхозпродукции, под размещение личного состава и техники, говорится в сообщении.

Также стало известно, что за апрель в Одесскую область отправились до 4 тысяч украинских военных, разместившихся в предоставленных ангарах, но меняющих места дислокации каждые 2-3 дня.

Источник RT также сообщил, что с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя и организовать вооруженную провокацию, чтобы отвлечь российские войска. Вторая группировка в это время направится в село Колбасна в Приднестровье для захвата складов с боеприпасами.

Ранее появилась информация, что ВСУ готовит провокацию на праздник 9 мая с целью наступления на освобожденные территории. Эксперты предположили, что в этот день Киев может попытаться прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ или нанести удар по центру России при помощи диверсантов.