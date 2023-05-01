Стало известно о планах Украины нанести удары по России в День Победы

«МК»: Киев планирует нанести удары по территории России и устроить теракты в День Победы

Военные эксперты выразили мнение, что в преддверии 9 мая Украина готовит обширную провокацию для наступления на территорию России. Предполагается, ВСУ могут напасть на населенные пункты, расположенные вблизи российско-украинской границы. Слова экспертов приводит «МК».

Военный эксперт Андрей Клинцевич предположил, что ВСУ смогут прорвать оборону группировки ВС РФ и тогда украинские военные попытаются закрепить свой успех и продолжить наступление на российские территории.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что Украина уже превратилась в террористическое государство. По его словам, вполне вероятно, что Киев попытается нанести удар по «центру России», чему будет способствовать наличие в стране украинских агентов.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что страна выходит на финишную прямую контрнаступления. По его словам, военные, снаряды, вооружение и прочие ресурсы уже подготовлены. Позже сенатор Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» назвал слова Резникова болтовней.

