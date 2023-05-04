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14:24, 4 мая 2023Россия

Российские войска уничтожили десятки солдат ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 человек убитыми и ранеными на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Районы дислокации ВСУ поразили военнослужащие российской группировки войск «Восток». Они нанесли огневое поражение подразделениям противника на территории Донецкой народной республики и Запорожской области.

Помимо живой силы, на указанных направлениях армия России уничтожила два бронеавтомобиля ВСУ, а также два артиллерийских орудия, в том числе САУ «Гвоздика» калибра 122 миллиметра.

На херсонском направлении за последние сутки украинские войска потеряли убитыми до 35 человек, добавили в военном ведомстве. Кроме того, там было уничтожено три единицы ствольной артиллерии противника.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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