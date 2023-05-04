Убившему и расчленившему «Мисс-Кузбасс 2010» утвердили приговор

Мосгорсуд оставил в силе приговор 36-летнему Попову за убийство «Мисс-Кузбасс 2010»

Московский городской суд оставил в силе приговор Щербинского суда в отношении 36-летнего россиянина Александра Попова за убийство супруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Апелляционные жалобы защиты Мосгорсуд оставил без удовлетворения. Попов приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Как установил суд, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, Попов нанес своей супруге — 29-летней Ксении Сапожниковой, победительнице конкурса «Мисс Кузбасс-2010», колото-резаные ранения в шею и грудь. Следователи завершили расследование убийства Сапожниковой в апреле 2022 года.

Следствие установило, что 11 января 2022 года Попов, замначальника одного из отделов столичного метрополитена, заявил о пропаже жены. С его слов, Сапожникова покинула Россию еще в конце августа 2021 года, но перестала выходить на связь лишь недавно. Россиянину пришлось отправить общую шестилетнюю дочь к родственникам, так как у него не хватало на нее времени.

Правоохранители проверили историю передвижений женщины и выяснили, что страну она не покидала. Однако родные и близкие считали, что она уехала в Дубай. Следствие полагает, что это стало возможным благодаря действиям супруга — он несколько месяцев вел от лица Сапожниковой ее социальные сети.

Телефон жены, который остался при Попове, несмотря на ее якобы отъезд, также свидетельствовал не в его пользу. Сперва мужчина сознался, что убил супругу, расчленил тело и утопил вместе с камнями в качестве груза. Позже он отказался от своих показаний.