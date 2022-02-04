В Москве нашли тело убитой «Мисс Кузбасс-2010»

В лесопарке на территории Новой Москвы следователями и криминалистами было обнаружено тело убитой «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожниковой. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Муж погибшей Александр Попов сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе. Следствие продолжает расследование убийства Ксении Сапожниковой.

11 января 36-летний Александр Попов, замначальника одного из отделов столичного метрополитена, заявил о пропаже жены. С его слов, Сапожникова покинула Россию еще в конце августа 2021 года, но перестала выходить на связь лишь недавно. Правоохранители проверили историю передвижений женщины и выяснили, что страну она не покидала.

Однако родные и близкие считали, что она уехала в Дубай. Следствие полагает, что это стало возможным благодаря действиям супруга — он несколько месяцев вел от лица Сапожниковой ее Instagram-аккаунт. Позже Попов сознался, что убил жену, расчленил тело и выбросил в реку вместе с камнями в качестве груза. 31 января Щербинский суд Москвы арестовал Александра Попова по подозрению в убийстве жены Ксении.