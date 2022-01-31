Арестован подозреваемый в убийстве «Мисс Кузбасс-2010»

Щербинский суд Москвы арестовал Александра Попова, подозреваемого в убийстве своей супруги Ксении Сапожниковой, «Мисс Кузбасс-2010». Об этом в понедельник, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в суде.

Согласно решению суда, Попов пробудет в изоляторе как минимум два месяца. Ранее сообщалось, что 11 января 36-летний Александр Попов, замначальника одного из отделов столичного метрополитена, заявил о пропаже жены. С его слов, Сапожникова покинула Россию еще в конце августа 2021 года, но перестала выходить на связь лишь недавно. Россиянину пришлось отправить общую шестилетнюю дочь к родственникам, так как у него не хватало на нее времени.

Правоохранители проверили историю передвижений женщины и выяснили, что страну она не покидала. Однако родные и близкие считали, что она уехала в Дубай. Следствие полагает, что это стало возможным благодаря действиям супруга — он несколько месяцев вел от лица Сапожниковой ее Instagram-аккаунт.

Телефон жены, который остался при Попове несмотря на ее якобы отъезд, также свидетельствовал не в его пользу. Сперва мужчина сознался, что убил супругу, расчленил тело и утопил вместе с камнями в качестве груза. Но позже отказался от своих показаний. Мотив убийства на данный момент неизвестен.