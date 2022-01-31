Супруг убил и расчленил в Москве Мисс-Кузбасс-2010

В Москве супруг женщины, выигравшей титул Мисс-Кузбасс-2010, убил ее, расчленил тело и после случившегося несколько месяцев вел Instagram-аккаунт от имени погибшей — отвечал родным и близким. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, речь идет о Ксении Сапожковой. Ее 36-летний муж Александр Попов, замначальника одного из отделов столичного метрополитена, заявил о пропаже супруги 11 января. По его версии, еще в конце августа 2021 года 30-летняя Ксения улетела в Дубай, откуда написала ему, что ей удобнее всего общаться с помощью Instagram.

Александру пришлось временно отправить к родственникам их общую шестилетнюю дочь, так как на нее не хватало времени. Но в последнее время Ксения перестала выходить на связь, мужчина забил тревогу и обратился в полицию.

Но стражи порядка выяснили, что Ксения никуда не уезжала — не приобретала вообще никаких билетов. Позже Попов сознался, что убил жену, расчленил тело и выбросил в реку вместе с камнями в качестве груза. Пока что водолазы тело не нашли. Стоит отметить, что позже Попов отказался от данных ранее показаний. Тот факт, что у него на руках был телефон жены, также свидетельствует против него. Мотив убийства пока что неизвестен.