В Швейцарии объяснили требование к беженцам с Украины продать автомобили выдачей пособий

Требование к беженцам с Украины в Швейцарии продать свои личные автомобили для получения пособий объяснили более жесткими требованиями к другим получателям помощи от государства. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на слова главы департамента (министерства) юстиции и полиции страны Элизабет Бом-Шнайдер.

По словам чиновницы, многим нуждающимся домохозяйствам приходится раскрывать и подавать заявки на самые незначительные расходы. «Таким людям приходится нелегко, когда они видят, что другие получают социальную помощь и в то же время могут разъезжать на машине», — отметила Бом-Шнайдер, призвав не противопоставлять одних бедных людей другим.

При этом глава департамента юстиции также обратила внимание, что решение о необходимости продажи автомобиля должны приниматься на уровне кантонов индивидуально. «Ясно только то, что не существует универсального решения. Оно должно быть тщательно проанализировано для каждого отдельного случая», — заключила чиновница.

В марте беженцев с Украины, которые живут в Швейцарии больше года и получают социальные пособия, обязали продавать свои автомобили, если их цена превышает установленный властями кантона предел. Так, кантон Люцерн обязал украинских беженцев продать машины, стоимость которых превышает размер пособия на человека и на семью в четыре тысячи и 10 тысяч швейцарских франков (порядка 4,3 тысячи и 11 тысяч долларов) соответственно. После этого выплата пособий будет прекращена на срок, зависящий от вырученных при продаже средств.

