В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили

20 Minuten: в Швейцарии украинских беженцев обязали продавать авто для сохранения пособий

Беженцев из Украины, которые живут в Швейцарии больше года и получают социальные пособия, обязали продавать свои автомобили, если их цена превышает установленный властями кантона предел. Об этом пишет швейцарский портал 20 Minuten.

Так, кантон Люцерн обязал украинских беженцев продать в течение месяца машины, стоимость которых превышает размер пособия на человека и на семью в четыре тысячи и 10 тысяч швейцарских франков (порядка 4,3 тысячи и 11 тысяч долларов) соответственно. После этого выплата пособий будет прекращена на срок, зависящий от вырученных при продаже средств.