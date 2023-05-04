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11:19, 4 мая 2023Россия

В Госдуме порассуждали о возможных сроках окончания СВО

Депутат Госдумы Бородай заявил, что провал наступления ВСУ не приведет к окончанию СВО

Фото: Libkos / AP

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приведет к окончанию специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы сооснователь организации «Союз ветеранов Донбасса» Александр Бородай в интервью «Парламентской газете».

Парламентарий предположил, что действия российской армии могут привести к тому, что ВСУ будут обескровлены или даже станут неуправляемыми, однако СВО продолжится и после этого.

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«Ее [спецоперации] цели и задачи, поставленные президентом России, на сегодняшний день еще не достигнуты. И я лично убежден в том, что без достижения этих целей она завершиться не может», — сообщил Бородай.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что вопрос о возможных сроках СВО стоит адресовать Министерству обороны России.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Марк Леонов
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