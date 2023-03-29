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12:59, 29 марта 2023Россия

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о возможных сроках СВО

Представитель Кремля Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможных сроках СВО

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

Вопрос о возможных сроках специальной военной операции (СВО) стоит адресовать Министерству обороны России. Об этом в среду, 29 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Эти [оценки] уже, наверное, все-таки должны давать специалисты, которые у нас занимаются специальной военной операцией. Это Министерство обороны», — объяснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о предполагаемых сроках спецоперации и о том, может ли СВО завершиться в этом году.

Ранее Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Родикова
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