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15:43, 4 мая 2023Мир

В Германии начали расследование из-за разглашения планов Зеленского

Полиция ФРГ начала расследование из-за разглашения деталей визита Зеленского в Берлин

Фото: Yves Herman / Reuters

Полиция Германии начала расследование после того, как в местных СМИ появились подробности о запланированном визите президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции ФРГ.

«Государственное управление уголовной полиции инициировало расследование по подозрению в разглашении тайны. Фоном послужили вчерашние сообщения СМИ о возможном визите президента», — пояснили в ведомстве.

Ранее, 3 мая, несколько немецких СМИ, ссылаясь на полицию, сообщили, что украинский лидер планирует приехать в Берлин с визитом 13 мая. Отмечалось, что Зеленский должен приземлиться в военной части аэропорта в столице Германии, а затем будет доставлен на вертолете в город Аахен.

При этом в ряде изданий также появились детали, касающиеся обеспечения безопасности на предстоящей встрече Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В частности, указывалось, что номер в отеле, где остановится президент Украины, будут охранять снайперы.

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Варвара Кошечкина
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