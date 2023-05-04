Джефф Бриджес высказался об участии в сиквеле «Большого Лебовски»

Джефф Бриджес заявил о готовности сняться в сиквеле «Большого Лебовски»

Американский актер Джефф Бриджес, исполнивший роль Чувака в картине «Большой Лебовски», рассказал, что готов сняться в сиквеле фильма. Об этом он заявил в интервью People.

По словам 73-летнего оскароносного актера, он готов участвовать в проекте и повторить любимую фанатами роль. «О Боже! Если бы братья [американские режиссеры Итан и Джоэл Коэны] заинтересовались, я, разумеется, сделал бы это. Братья непостижимы и полны сюрпризов. Вы никогда не знаете, что они собираются сделать, поэтому они удивляют», — сказал артист.

При этом Бриджес добавил, что, скорее всего, кинематографисты не будут снимать сиквел. «Но, как я уже сказал, Коэны полны сюрпризов, так что, возможно, они удивят меня и все же сделают продолжение», — заключил он, отметив, что гордится быть частью картины.

Ранее Бриджес рассказал о влиянии серьезных проблем со здоровьем на его взгляды на жизнь.

Комедия «Большой Лебовски» вышла в 1998 году. В ней снимались Джефф Бриджес, Джон Гудмен, Стив Бушеми и Джулианна Мур. В прокате она не имела большого успеха, но впоследствии стала культовой лентой.

Помимо «Большого Лебовски» Бриджес известен по ролям в таких фильмах, как «Планета Ка-Пэкс», «Страна приливов», «Трон: Наследие», «Призрачный патруль», «Kingsman: Золотое кольцо», «Сумасшедшее сердце» и «Железная хватка».