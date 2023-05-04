Оставшийся без присмотра трехлетний россиянин разгрыз градусник и выпил ртуть

Ural Mash: в ХМАО трехлетний мальчик разгрыз градусник и выпил ртуть

В городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) трехлетний мальчик разгрыз градусник и выпил ртуть. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По информации авторов материала, пока мать была на кухне, оставшийся без присмотра ребенок нашел в комнате термометр и потянул в рот. Россиянка узнала о произошедшем, когда ее сын забежал на кухню с осколком в руке.

В больнице женщине сказали, что ртуть выйдет из организма ребенка естественным образом. Жизнь мальчика вне опасности.

Ранее в кафе на улице Солянка в Москве девятилетний мальчик выпил сок и попал в больницу с химическим ожогом языка и пищевода. По словам матери ребенка, ее сын заказал напиток в стеклянной бутылке с закручивающейся крышкой. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.