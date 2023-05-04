Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:23, 4 мая 2023Россия

Оставшийся без присмотра трехлетний россиянин разгрыз градусник и выпил ртуть

Ural Mash: в ХМАО трехлетний мальчик разгрыз градусник и выпил ртуть

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) трехлетний мальчик разгрыз градусник и выпил ртуть. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По информации авторов материала, пока мать была на кухне, оставшийся без присмотра ребенок нашел в комнате термометр и потянул в рот. Россиянка узнала о произошедшем, когда ее сын забежал на кухню с осколком в руке.

В больнице женщине сказали, что ртуть выйдет из организма ребенка естественным образом. Жизнь мальчика вне опасности.

Ранее в кафе на улице Солянка в Москве девятилетний мальчик выпил сок и попал в больницу с химическим ожогом языка и пищевода. По словам матери ребенка, ее сын заказал напиток в стеклянной бутылке с закручивающейся крышкой. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
VK откроет доступ к эксклюзивному контенту
В Швеции начали проверку пенсионного фонда после краха американских банков
Мэра Одессы арестовали по делу о растрате
В Киеве раскрыли цель получения истребителей
В Киеве заявили о подготовке к российскому удару возмездия
Резкие перепады температуры в Арктике связали с возмущением в стратосфере
Экс-солист группы «Коррозия металла» напал на девушку в центре Москвы
Стали известны планы тренера ПСЖ на Месси после отстранения
В США заявили об обострении отношений с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.