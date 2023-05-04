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19:49, 4 мая 2023Россия

В Москве произошел сбой в работе GPS

РИА Новости: в пределах Садового кольца в Москве произошел сбой в работе GPS

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сбой в работе GPS и проблемы с отображением данных в некоторых приложениях произошли у пользователей в пределах Садового кольца в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Проблемы с навигацией внутри Садового кольца появились и в приложении «Яндекс Навигатора». В компании отметили, что подобные сложности, как правило, связаны со сбоями в работе GPS.

Также там подчеркнули, что подобные сложности возникают во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию. Среди них есть приложения для навигации и фитнес-браслеты.

«В области внутри Садового кольца наблюдаются проблемы с GPS — у пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте. Мы советуем до 9 мая включительно выбирать другие маршруты при планировании поездок», — заявили в сервисе «Ситидрайв».

В свою очередь в сервисе проката самокатов Whoosh сообщили, что в Москве были выявлены несколько мест, где обнаружилась незначительная погрешность в отображении данных.

Ранее в работе видеохостинга YouTube произошел сбой. Уточняется, что 54 процента пользователей рассказали о проблемах с просмотром видео, а 28 процентов отметили сбои в работе приложения.

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Никита Абрамов
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