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13:18, 4 мая 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о штрафах за жарку шашлыка

Юрист Воробьев: за жарку шашлыка в неположенном месте грозит штраф от 15 тысяч рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В случае разведения костра для жарки шашлыков в неположенном месте в лесу или парке может грозить штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Об этом россиянам напомнил юрист Василий Воробьев, его слова передает News.ru.

Эксперт предупредил, что жарить шашлык нельзя на балконах, террасах, верандах и в других не оборудованных для этих целей помещениях. К тому же разводить костер запрещено в парках и скверах, а также в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

В случае нарушения правил могут оштрафовать. «За разведение огня в период введения противопожарного режима — 10-20 тысяч рублей. За костер в неположенных местах, повлекший за собой повреждение имущества, легкий или средний вред здоровью, — 40-50 тысяч рублей», — отметил Воробьев.

Ранее врач-терапевт Маргарита Пожарова рассказала, как выбрать посуду для шашлыка и какие материалы считаются самыми опасными. По словам терапевта, лучше всего подавать шашлык в посуде из стекла или нержавеющей стали.

Нина Ташевская
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