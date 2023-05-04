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05:16, 5 мая 2023Среда обитания

Эд Ширан снял роскошный пентхаус в Нью-Йорке

Певец Эд Ширан снял пентхаус в Нью-Йорке за $36 тысяч в месяц

Фото: Regina Wagner / Globallookpress.com

Британский певец Эд Ширан снял роскошный пентхаус в Нью-Йорке. Новое жилье музыканта стоит 36 тысяч долларов в месяц (около 2,8 миллиона рублей), сообщает The Wall Street Journal.

Пентхаус располагается на верхнем этаже здания в самом населенном боро города Бруклине. Согласно данным издания, Ширан подписал договор по аренде в конце февраля. Жильем в том же здании владеют актер Мэтт Деймон и стендап-комедиантка Эми Шумер.

Площадь пентхауса составляет примерно 300 квадратных метров. Внутри него четыре спальни и смежная с кухней гостиная. К жилье прилагается частная терраса на крыше со столовой и грилем. Имя собственника объекта неизвестно. В последний раз недвижимость продавалась в 2018 году за 6,01 миллиона долларов.

Ранее модель Джулия Фокс купила таунхаус в Нью-Йорке со скидкой, заплатив за него 2,9 миллиона долларов вместо изначально запрашиваемых владельцем 3,65 миллиона. Дом площадью 436 квадратных метров располагается в районе Гарлем, внутри есть семь спален и пять ванных комнат.

Александра Качан
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