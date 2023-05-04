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06:15, 4 мая 2023Среда обитания

Известная модель купила дом в США со скидкой

Модель Джулия Фокс купила таунхаус в Нью-Йорке за 2,9 миллиона долларов

Фото: IMAGO / John Palmer / Globallookpress.com

Известная модель Джулия Фокс купила таунхаус в США. Звезда отдала за дом в жилом квартале Гарлем в Нью-Йорке 2,9 миллиона долларов, передает New York Post.

Таунхаус 1888 года постройки достался Фокс со скидкой. Изначальная цена объекта, выставленного на продажу в сентябре 2022 года, составляла 3,65 миллиона долларов, однако затем стоимость была снижена.

Площадь четырехэтажного дома составляет более 436 квадратных метров плюс подвал в 110 «квадратов». Внутри жилья семь спален и пять ванных комнат. Интерьер таунхауса отличается наличием каминов в нескольких помещениях, высокими потолками и окнами в пол. В объявлении о продаже указано, что дом предназначен для проживания двух семей.

В апреле стало известно, что канадско-американский актер и комик Джим Керри сделал скидку на свое поместье в Лос-Анджелесе. Артист снизил стоимость жилья в элитном квартале Брентвуд более чем на два миллиона долларов. Теперь недвижимость можно приобрести за 26,5 миллиона.

Александра Качан
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