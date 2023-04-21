Актер Джим Керри сделал скидку в 2,4 миллиона долларов на свое поместье в Лос-Анджелесе

Канадско-американский актер и комик Джим Керри сделал скидку на свое поместье в Лос-Анджелесе. Он снизил стоимость на миллионы долларов, сообщает Dirt.

Жилье актера находится в элитном квартале Брентвуд. Изначально, когда Керри выставил поместье на продажу, он попросил за него 28,9 миллиона долларов, однако теперь сделал скидку в 2,4 миллиона. В итоге поместье можно приобрести за 26,5 миллиона долларов.

Поместье актера занимает обширную территорию и скрыто за живой изгородью. Площадь дома достигает более 1,1 тысячи квадратных метров. Внутри есть пять спален, шесть ванных комнат, гостиные с камином, домашний кинотеатр, столовые, тренажерный зал, рабочий кабинет. На территории оборудованы бассейн, зона для барбекю и теннисный корт.

Ранее известная актриса Эшли Уильямс и ее муж, продюсер Нил Додсон, купили дом в Лос-Анджелесе за два миллиона долларов. Объект располагается на склоне холма в жилом районе Студио Сити и был построен в 1970-х годах, сейчас в нем проводится капитальный ремонт.