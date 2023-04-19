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04:00, 19 апреля 2023Среда обитания

Известная актриса купила дом в США

Актриса Эшли Уильямс купила дом в Лос-Анджелесе за два миллиона долларов

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Известная актриса Эшли Уильямс и ее муж, продюсер Нил Додсон, купили жилье в США. Пара приобрела дом в Лос-Анджелесе за два миллиона долларов (около 163,1 миллиона рублей), передает Dirt.

Объект располагается на склоне холма в жилом районе Студио Сити. Дом был построен в 1970-х годах, сейчас в нем проводится капитальный ремонт. Площадь жилья составляет 223 квадратных метра, в нем четыре спальни и три ванные.

Основное здание состоит из двух этажей. На первом находятся гостиная с камином, просторная столовая, кухня и одна из спален, а на втором — оставшиеся три спальни и чердак. Помимо дома, на территории участка есть двухместный гараж и терраса.

В апреле американский актер Энтони Эдвардс, который исполнил роль друга Мэверика с позывным Гусь в фильме «Лучший стрелок», решил избавиться от дома в Калифорнии. Артист выставил жилье в городе Дана-Пойнт на продажу за 6,5 миллиона долларов. Площадь дома составляет 195 квадратных метров, внутри него пять спален и столько же ванных комнат.

Александра Качан
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