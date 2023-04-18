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04:00, 18 апреля 2023Среда обитания

Актер из фильма «Лучший стрелок» избавится от особняка в Калифорнии

Американский актер Энтони Эдвардс выставил на продажу дом в Калифорнии за 6,5 млн долларов
Энтони Эдвардс

Энтони Эдвардс. Фото: Gus Ruelas / Reuters

Американский актер Энтони Эдвардс, который исполнил роль друга Мэверика с позывным Гусь в фильме «Лучший стрелок», решил избавиться от особняка в Калифорнии и выставил его на продажу. Об этом сообщает Mansion Global.

Дом появился на рынке в пятницу, 14 апреля. Объект расположен в городе Дана-Пойнт на берегу океана. Эдвардс попросил за него 6,5 миллиона долларов. Актер владел пляжным домом с 1998 года, когда купил его за 1,5 миллиона долларов.

В распоряжении новых жильцов окажется 195 квадратных метров. В доме есть пять спален и столько же ванных комнат. На участке оборудован гараж на две машины. Особенностью интерьера служат окна от пола до потолка и стены из красного кирпича.

Ранее американский актер Зак Вудс продал дом в Калифорнии известному диджею Marshmello. Музыкант заплатил звезде сериала «Офис» за жилье 2,3 миллиона долларов.

Нина Ташевская
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