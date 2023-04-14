Звезда сериала «Офис» продал дом известному диджею

Звезда сериала «Офис» Зак Вудс продал дом диджею Marshmello за $2,3 млн

Американский актер Зак Вудс продал дом в Калифорнии известному диджею Marshmello. Музыкант заплатил звезде сериала «Офис» за жилье 2,3 миллиона долларов (около 187,9 миллиона рублей), передает издание Dirt.

Особняк находится в жилом районе Студио Сити в городе Лос-Анджелес. Вудс приобрел его в 2020 году за 1,7 миллиона долларов. Площадь дома составляет 186 квадратных метров. Внутри него три спальни и две ванные, их дополняют гостиная с камином и просторная кухня с современной бытовой техникой и выходом на задний двор.

Помимо основной постройки, на участке есть две отдельные террасы и бассейн, окруженный растениями. Во дворе также имеется беседка для приема пищи на открытом воздухе.

В феврале Зак Вудс купил новый дом в Лос-Анджелесе. Недвижимость обошлась актеру в 1,3 миллиона долларов, хотя изначальная цена объекта составляла 1,03 миллиона долларов. Речь идет о доме площадью 93 квадратных метра с двумя спальнями и одной ванной, который располагается в благоустроенном районе Эхо-Парк.