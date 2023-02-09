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07:01, 9 февраля 2023Среда обитания

Звезда сериала «Офис» переплатил за новый дом в Лос-Анджелесе

Звезда «Офиса» Зак Вудс заплатил на $270 тыс. больше запрашиваемой цены за дом в США

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Звезда сериала «Офис», американский актер Зак Вудс, приобрел в США новый дом. Чтобы заполучить стильное жилье в Лос-Анджелесе, артисту пришлось переплатить сотни тысяч долларов, сообщает Dirt.

Изначально здание 1920 годов постройки в благоустроенном районе Эхо-Парк выставили на продажу за 1,03 миллиона долларов (около 74,4 миллиона рублей), но Вудс отдал за него на 270 тысяч больше запрашиваемого — 1,3 миллиона долларов (около 93,9 миллиона рублей).

Дом с выкрашенными темно-синим цветом фасадами расположен на возвышенности. Площадь жилья небольшая — около 93 квадратных метров. Однако открытая планировка делает пространство воздушным и интересным. Внутри дома есть кухня с выходом во внутренний дворик, столовая, две спальни и одна ванная комната. В главной спальне имеется глянцевый деревянный пол и место, чтобы оборудовать мини-кабинет. На цокольном этаже здания предусмотрено место для прачечной, кладовки и подсобных помещений.

На придомовом участке площадью 232 квадратных метра высажены устойчивые к засухе растения. Не смотря на отсутствие гаража, на территории есть парковочное место для одной машины.

Ранее Дженнифер Лопес решила заработать миллионы долларов на продаже своего поместья в Лос-Анджелесе. Певица и актриса выставила на продажу особняк, который приобрела в 2016 году за 28 миллионов долларов. Новому владельцу предложили заплатить за недвижимость 42,5 миллиона долларов — на 14,5 миллиона больше.

Нина Ташевская
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