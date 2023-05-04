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13:33, 4 мая 2023Россия

Российские военные выступили перед третьеклассниками с матерными шевронами

Под Тюменью участники СВО выступили на уроке перед третьеклассниками с матерными шевронами

Фото: Tyler Olson / Shutterstock / Fotodom

В школе в Тюменской области участники специальной военной операции (СВО) выступили на уроке перед третьеклассниками с матерными шевронами. Об этом сообщает издание «Подъем».

Военные пришли на встречу со школьниками, которая проходила в рамках проекта «Наследники победы». Один из солдат был в бейсболке, на которой значилось: «Передайте нашим: мы е***м». На обмундировании другого россиянина заметили изображение Иосифа Сталина с надписью «При мне такой х***и не было».

Директор Луговской средней школы Татьяна Нелаева в разговоре с «Подъемом» пояснила, что мероприятие с ней не согласовывали. «Это наши выпускники бывшие, они мобилизованные. Они пришли в отпуск и пришли к своему классному руководителю. Они сами пришли в родную школу, которую окончили в 2014 году», — сказала женщина.

Нелаева осудила нашивки на форме военнослужащих и заверила, что во всем разберется.

13 апреля сообщалось, что в Астрахани десятки писем школьников участникам СВО обнаружили лежащими в мусорном баке. В городском управлении образования после происшествия организовали проверку.

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Анна Щербакова
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