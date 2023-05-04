Глава Крыма посетил передовую в зоне спецоперации

Глава Крыма Аксенов посетил передовую в зоне спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил передовую в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом политик сообщил в четверг, 4 мая, в своем Telegram-канале.

«В преддверии Дня Победы посетил зону ответственности наших подразделений, в том числе на передовой. Приехали не с пустыми руками: передали очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи», — написал он.

Помимо того, глава Крыма вручил награды бойцам и поздравил их с грядущим праздником. Часть наград были переданы командирам других подразделений. Также он отметил, что «россияне могут положиться на бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО».

18 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин посетил штабы войск в ЛНР и Херсонской области. В ЛНР о ситуации в зоне боевых действий ему отчитались генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры.