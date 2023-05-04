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23:36, 4 мая 2023Среда обитания

В десяти регионах России объявили штормовое предупреждение

Вильфанд: в десяти регионах России объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение для десяти регионов Центрального федерального округа. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.

Он пояснил, что с 5 по 9 мая в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской областях ожидаются заморозки до минус шести градусов в ночные и утренние часы. С 6 по 9 мая аналогичная погода будет в Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.

Ранее Вильфанд рассказал «Ленте.ру», что 6 и 7 мая температура воздуха в Москве и области будет на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений. Он объяснил резкое похолодание приходом «генетически холодных воздушных масс с севера».

В апреле специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин предсказал, что лето 2023 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Он также допустил волны жары в Центральной России.

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Марина Совина
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