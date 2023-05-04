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16:15, 4 мая 2023Среда обитания

Названа причина резкого похолодания в Москве

Вильфанд назвал генетически холодный ветер причиной заморозков в Москве

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Температура в Москве и области 4 мая ниже нормы на 4 градуса, 6 и 7 мая она будет на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений. Резкое похолодание ожидается из-за прихода генетически холодных воздушных масс с севера. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Даже из литературы мы знаем, что майская погода очень изменчива, что часто и резко меняет свое направление ветер. Так и в этот раз, в столичный регион придут воздушные массы севера, из-за генетически холодного воздуха погода в центре европейской России переменится», — объяснил Вильфанд.

Температура 4 мая уже ниже нормы на 4 градуса. Но 6 и 7 числа станет еще холоднее, ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, а также осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

«Днем температуры будут чуть выше, но все равно на 7-8 градусов ниже многолетних значений. 8 мая станет чуть теплее, но все равно холоднее нормы. 9 мая к столице приблизится антициклон, существенных осадков не ожидается, в последполуденные часы ожидается до 14 градусов», — заключил метеоролог.

Ранее специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин сообщил, что лето 2023 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Он также допустил волны жары в Центральной России.

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Наталия Белова
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