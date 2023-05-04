Заявление Польши о «собственных интересах» на Украине объяснили

Политолог Оленченко назвал двусмысленными слова Польши об интересах страны на Украине

Под словами президента Польши Анджея Дуды о «собственных интересах» страны в конфликте на Украине может подразумеваться намерение Варшавы присоединить часть украинской территории. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Заявление Дуды звучит двусмысленно, во-первых, для населения Польши (...) Двусмысленность заключается в том, что поляки признают, что поддерживают украинское руководство и оружием, и заявлениями, и различными рода мероприятиями небескорыстно, то есть не потому, что они беспокоятся о суверенитете Украины, украинском населении и об успешном развитии страны а потому, что полякам это выгодно», — считает специалист.

Что для кого-то является выгодой, для другого будет ущербом. В данном случае ущерб понесет Украина

Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

По его мнению, под выгодой Польши может иметься в виду частичный захват украинской территории, а также увеличение участия Варшавы в процессе принятия решений на Украине.

«Здесь встает вопрос о том, какой может быть эта выгода для Польши. Эту информацию она никогда не скрывала: она претендует на ряд областей Западной Украины, имея в виду инкорпорацию этих территорий в состав Польши. Другое направление интересов — это стремление вместе с украинским руководством заниматься администрированием страны», — добавил Оленченко.

Ранее Дуда заявил, что Варшава преследует собственные интересы в конфликте на Украине. Он пояснил, что Варшава «проявила добрососедство» и укрепила свою позицию на международной арене, оказав военную помощь Киеву.

«Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор», — сказал польский лидер.