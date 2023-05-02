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12:04, 2 мая 2023Мир

Названы интересы Польши в конфликте на Украине

Президент Польши Дуда назвал интересы Варшавы в конфликте на Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Варшава преследует собственные интересы в конфликте на Украине. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на своей странице в Twitter.

«Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор», — написал он, добавив, что, Варшава «проявила добрососедство» и укрепила свою позицию на международной арене, оказав военную помощь Киеву.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша прорабатывает возможность нарастить производство боеприпасов для Киева. Кроме того, он заявил о планах Евросоюза закупить боеприпасы для Украины в Южной Корее.

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Глеб Бажуткин
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