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01:00, 24 марта 2023Мир

Премьер Польши заявил о планах ЕС купить боеприпасы для Украины в Южной Корее

Премьер Польши заявил, что ЕС попытается купить боеприпасы для Украины в Южной Корее
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах Евросоюза (ЕС) закупить боеприпасы для Украины в Южной Корее. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, страны ЕС будут совместно проводить закупки, используя деньги из Европейского фонда мира, у государств, имеющих больше боеприпасов. При этом он подчеркнул, что в самой Европе таких стран «очень немного». «Я не хочу вдаваться в слишком далеко идущие спекуляции. Например, Южная Корея является такой страной, которая, как считают специалисты, имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов», — рассказал он, добавив, что ЕС будет пытаться купить там боеприпасы для собственных потребностей и «другие нужды».

Ранее в марте власти Южной Кореи утвердили экспортные лицензии для Польши на поставку Украине самоходных гаубиц Krab, которые произведены с использованием южнокорейских деталей. Данное заявление стало первым подтверждением того, что Сеул косвенно оказывает Киеву военную помощь.

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Марина Совина
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