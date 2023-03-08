Сеул разрешил поставки гаубиц с южнокорейскими деталями на Украину

Reuters: Сеул разрешил поставки гаубиц с южнокорейскими деталями из Польши на Украину

Власти Южной Кореи утвердили экспортные лицензии для Польши на поставку Украине самоходных гаубиц Krab, которые произведены с использованием южнокорейских деталей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Администрации программы оборонных закупок страны (DAPA) Ким Хён Чхоля.

«Мы рассмотрели всю документацию и возможные вопросы внутри DAPA <...>, затем мы разрешили выдать экспортную лицензию Польше», — уточнил он.

Данное заявление стало первым подтверждением того, что Сеул косвенно оказывает Киеву военную помощь. Ранее официальные лица отказывались комментировать слухи о подобных поставках.

В марте журналисты The New York Times выяснили, что Южная Корея заработала миллиарды на поставках оружия во время конфликта на Украине. В прошлом году экспорт вооружений из страны вырос на 140 процентов — до 17,3 миллиарда долларов. В эту сумму входит сделка на сумму 12,4 миллиарда долларов с Польшей: Сеул договорился поставить Варшаве танки, гаубицы, истребители и реактивные системы залпового огня.

При этом Южная Корея не продавала оружие Украине напрямую, а также всячески отрицала какую-либо причастность к конфликту.