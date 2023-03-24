В Польше захотели нарастить производство боеприпасов для Украины
Польша захотела резко нарастить производство боеприпасов для Украины. Об этом журналистам заявил польский премьер Матеуш Моравецкий по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.
Моравецкий отметил, что в настоящее время во всех странах Европы не хватает боеприпасов. Он
с сожалением указал на то, что польские фирмы выпускают мало, артиллерийских снарядов. Но, если бы они могли производить больше, то вся эта продукция могла бы быть куплена за европейские деньги и направлена на Украину. Таким образом, по мнению политика, можно было бы извлечь не только стратегическую и геополитическую пользу, но и непосредственно связанную с производством в Польше.
Моравецкий рассказал, что дал задание министру обороны проверить возможности быстрого начала процесса производства боеприпасов.
Также Моравецкий заявил о планах Евросоюза (ЕС) закупить боеприпасы для Украины в Южной Корее. По его словам, страны ЕС будут совместно проводить закупки, используя деньги из Европейского фонда мира, у государств, имеющих больше необходимой продукции.
Ранее власти Южной Кореи утвердили экспортные лицензии для Польши на поставку Украине самоходных гаубиц Krab, которые произведены с использованием южнокорейских деталей. Данное заявление стало первым подтверждением того, что Сеул косвенно оказывает Киеву военную помощь.