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01:46, 24 марта 2023Мир

В Польше захотели нарастить производство боеприпасов для Украины

Моравецкий: Польша прорабатывает возможность нарастить производство боеприпасов для Киева

Фото: Daniel Vogl / Globallookpress.com

Польша захотела резко нарастить производство боеприпасов для Украины. Об этом журналистам заявил польский премьер Матеуш Моравецкий по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе. Его слова приводит РИА Новости.

Моравецкий отметил, что в настоящее время во всех странах Европы не хватает боеприпасов. Он
с сожалением указал на то, что польские фирмы выпускают мало, артиллерийских снарядов. Но, если бы они могли производить больше, то вся эта продукция могла бы быть куплена за европейские деньги и направлена на Украину. Таким образом, по мнению политика, можно было бы извлечь не только стратегическую и геополитическую пользу, но и непосредственно связанную с производством в Польше.

Моравецкий рассказал, что дал задание министру обороны проверить возможности быстрого начала процесса производства боеприпасов.

Также Моравецкий заявил о планах Евросоюза (ЕС) закупить боеприпасы для Украины в Южной Корее. По его словам, страны ЕС будут совместно проводить закупки, используя деньги из Европейского фонда мира, у государств, имеющих больше необходимой продукции.

Ранее власти Южной Кореи утвердили экспортные лицензии для Польши на поставку Украине самоходных гаубиц Krab, которые произведены с использованием южнокорейских деталей. Данное заявление стало первым подтверждением того, что Сеул косвенно оказывает Киеву военную помощь.

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Екатерина Подвигина
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