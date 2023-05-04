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17:46, 4 мая 2023Ценности

Россиянам раскрыли способ выбрать подходящий шампунь

Дерматолог Татьяна Егорова призвала отказаться от шампуней для всех типов волос

Фото: Taisiia Stupak / Unsplash

Дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам способ выбрать подходящий шампунь. Ее комментарий публикуют «Аргументы и факты».

По словам специалистки, тем, кто не имеет ярко выраженных проблем с волосами, можно использовать данные средства из массмаркетового сегмента. В то же время она отметила, что не следует выбирать самые дешевые варианты, поскольку в них могут содержаться вредные добавки. При этом желающим улучшить внешний вид прядей эксперт посоветовала обратить внимание на профессиональную косметику одной марки. Например, последовательно применять соответствующие шампунь, бальзам и маску.

Кроме того, медик призвала отказаться от приобретения шампуней для всех типов волос, которые провоцируют чрезмерную сухость и ломкость прядей, и покупать лечебные препараты при проблемах с кожей головы.

Ранее косметолог-трихолог Виктория Ощепкова перечислила россиянам способы сохранить качество волос. В первую очередь специалист посоветовала сушить волосы феном на программе с прохладной температурой и с использованием термозащиты. Помимо этого, Ощепкова напомнила о важности употребления необходимых микроэлементов и витаминов, которые улучшают внешний вид волос.

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Алина Гостева
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