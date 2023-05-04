Россиянам раскрыли способ выбрать подходящий шампунь

Дерматолог Татьяна Егорова призвала отказаться от шампуней для всех типов волос

Дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам способ выбрать подходящий шампунь. Ее комментарий публикуют «Аргументы и факты».

По словам специалистки, тем, кто не имеет ярко выраженных проблем с волосами, можно использовать данные средства из массмаркетового сегмента. В то же время она отметила, что не следует выбирать самые дешевые варианты, поскольку в них могут содержаться вредные добавки. При этом желающим улучшить внешний вид прядей эксперт посоветовала обратить внимание на профессиональную косметику одной марки. Например, последовательно применять соответствующие шампунь, бальзам и маску.

Кроме того, медик призвала отказаться от приобретения шампуней для всех типов волос, которые провоцируют чрезмерную сухость и ломкость прядей, и покупать лечебные препараты при проблемах с кожей головы.

Ранее косметолог-трихолог Виктория Ощепкова перечислила россиянам способы сохранить качество волос. В первую очередь специалист посоветовала сушить волосы феном на программе с прохладной температурой и с использованием термозащиты. Помимо этого, Ощепкова напомнила о важности употребления необходимых микроэлементов и витаминов, которые улучшают внешний вид волос.