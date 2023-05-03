Россиянам перечислили способы сохранить качество волос

Трихолог Ощепкова посоветовала использовать термозащиту, чтобы сохранить качество волос

Косметолог-трихолог Виктория Ощепкова перечислила россиянам способы сохранить качество волос. Соответствующий комментарий публикует издание Life.

В первую очередь специалист посоветовала сушить локоны феном на программе с прохладной температурой и с использованием термозащиты. «Пересушивание волос с помощью высоких температурных воздействий фена, утюжка и плойки могут нарушать внешнюю защитную кутикулу и тем самым способствовать его обламыванию, сюда же относятся и укладочные средства, а также шампуни с большим количеством сульфатов и некачественные краски. Избегая все эти моменты, мы можем предотвратить ломкость, сухость и обламывание волос», — предупредила она.

Помимо этого, Ощепкова напомнила о важности употребления необходимых микроэлементов и витаминов, которые улучшают внешний вид прядей. В заключение медик посоветовала обращаться за консультацией к трихологам в качестве профилактики, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем локонов.

Ранее парикмахер раскрыл неожиданный способ отказаться от частого мытья головы. Мужчина посоветовал не очищать голову после каждого потоотделения. По его словам, вырабатываемое организмом кожное сало питает волосы и улучшает их структуру, вследствие чего пряди будут оставаться чистыми дольше.

