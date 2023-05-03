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11:48, 3 мая 2023Ценности

Парикмахер раскрыл неожиданный способ отказаться от частого мытья головы

Парикмахер Джонатан Ван Несс посоветовал сушить волосы феном после потоотделения

Фото: Erick Larregui / Unsplash

Парикмахер Джонатан Ван Несс раскрыл неожиданный способ отказаться от частого мытья головы. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает более 932 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер с никнеймом jvn_officia регулярно публикует ролики, в которых делится советами по уходу за волосами. В одной из последних публикаций мужчина посоветовал не очищать голову после каждого потоотделения. По его словам, вырабатываемое организмом кожное сало питает волосы и улучшает их структуру, вследствие чего пряди будут оставаться чистыми как можно дольше.

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«Наверняка вы моете голову шампунем каждые два-чертыре раза в неделю. Но если вы не выходите часто из дома, то в этом нет острой необходимости. Если вы вспотели, просто высушите волосы феном», — порекомендовал он. Помимо этого, эксперт напомнил о важности использования подходящего по типу волос шампуня и кондиционера, которые предотвращают быстрое загрязнение.

В августе 2022 года парикмахер Саймон Томас раскрыл оптимальную частоту мытья головы и рассказал о том, как продлить чистоту волос. В первую очередь специалист посоветовал пересмотреть свой уход за волосами и кожей головы. Кроме того, эксперт предупредил, что слишком частое мытье головы лишает кожу необходимых масел и элементов, что провоцирует сухость, зуд, ломкость и появление перхоти.

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Екатерина Ештокина
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