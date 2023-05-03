Парикмахер раскрыл неожиданный способ отказаться от частого мытья головы

Парикмахер Джонатан Ван Несс посоветовал сушить волосы феном после потоотделения

Парикмахер Джонатан Ван Несс раскрыл неожиданный способ отказаться от частого мытья головы. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает более 932 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер с никнеймом jvn_officia регулярно публикует ролики, в которых делится советами по уходу за волосами. В одной из последних публикаций мужчина посоветовал не очищать голову после каждого потоотделения. По его словам, вырабатываемое организмом кожное сало питает волосы и улучшает их структуру, вследствие чего пряди будут оставаться чистыми как можно дольше.

«Наверняка вы моете голову шампунем каждые два-чертыре раза в неделю. Но если вы не выходите часто из дома, то в этом нет острой необходимости. Если вы вспотели, просто высушите волосы феном», — порекомендовал он. Помимо этого, эксперт напомнил о важности использования подходящего по типу волос шампуня и кондиционера, которые предотвращают быстрое загрязнение.

В августе 2022 года парикмахер Саймон Томас раскрыл оптимальную частоту мытья головы и рассказал о том, как продлить чистоту волос. В первую очередь специалист посоветовал пересмотреть свой уход за волосами и кожей головы. Кроме того, эксперт предупредил, что слишком частое мытье головы лишает кожу необходимых масел и элементов, что провоцирует сухость, зуд, ломкость и появление перхоти.