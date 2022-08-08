Парикмахеры раскрыли оптимальную частоту мытья головы

Парикмахер Хала предупредил, что мыть голову необходимо не чаще одного-двух раз в неделю

Парикмахер Саймон Томас раскрыл оптимальную частоту мытья головы и рассказал о том, как продлить чистоту волос. Его рекомендации приводит Express.

В первую очередь специалист посоветовал пересмотреть свой уход за волосами и кожей головы, поскольку неправильно подобранные средства провоцируют их быстрое загрязнение. Кроме того, эксперт предупредил, что слишком частое мытье головы лишает кожу необходимых масел и элементов, что провоцирует сухость, зуд, ломкость и появление перхоти.

С ним соглашается и его коллега, стилист Джон Хала. Последний порекомендовал прибегать к упомянутой процедуре не чаще одного или двух раз в неделю. «Мойте голову лишь тогда, когда в этом есть острая необходимость, а именно — когда волосы утратили пышность и мягкость. Помните, естественное кожное сало нужно для здоровья фолликулов и кожи головы», — объясняет он.

Ранее в августе парикмахер Джейсон Коллиер назвал главные ошибки при мытье головы. Известно, что многие специалисты советуют очищать кожу головы посредством шампуня два раза. Однако, по мнению Коллиера, не следует выполнять данное действие регулярно, чтобы обеспечить защиту и увлажнение.