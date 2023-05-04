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18:11, 4 мая 2023Мир

Нацразведка США назвала Россию «мощной военной силой»

Нацразведка США назвала Россию «мощной военной силой», несмотря на потери в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия, несмотря на потери в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, остается «мощной военной силой». Такое утверждение высказали директор американской национальной разведки Эврил Хейнс и директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Скотт Берриер, пишет ТАСС.

По их мнению, сегодня Россия представляет угрозу Соединенным Штатам в ядерной сфере. Хейнс отметил, что России понадобятся годы на восстановление своих сухопутных войск, задействованных сейчас в СВО. При этом, оценивая российский военный потенциал, директор национальной разведки США заявил: «Но это не означает, что они не являются мощной военной силой».

Берриер, в свою очередь, отдельно указал, что российские ВКС, ВМФ, стратегические силы и силы проведения операций в киберпространстве в основном не привлечены к участию в СВО. При этом российская сторона стала «экзистенциальной угрозой» для США в плане ядерного арсенала, утверждает директор РУМО.

«И, даже несмотря на то, что их сухопутные войска в настоящее время истощены, они быстро их отстроят», — добавил Берриер. Он предположил, что на восстановление всех сил России может потребоваться примерно 5-10 лет «в зависимости от степени влияния санкций» Запада.

Ранее в США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО. Тогда же председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли счел, что Россия рано или поздно начнет переговоры, тем более что она, по его мнению, пока не добилась стратегических целей на Украине.

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Варвара Кошечкина
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