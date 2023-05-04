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07:25, 4 мая 2023Россия

В российском регионе таксист застрелил пассажира возле вокзала

В Екатеринбурге таксист поссорился с клиентом и застрелил его из травматического пистолета

Фото: Pixabay

В Екатеринбурге водитель такси застрелил своего пассажира в ходе ссоры. Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала, сообщает РЕН ТВ.

Вечером 3 мая подозреваемый подвозил мужчину, с которым у них завязался конфликт. В итоге он достал травматический пистолет, планируя попасть в ногу, однако вместо этого пуля пробила бедренную артерию и пострадавший скончался от потери крови до того, как ему успели оказать медицинскую помощь.

Водители не стал скрываться с места преступления и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в городе Зее Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил из отцовского карабина друга, пришедшего к нему в гости. Мальчики, учащиеся пятого и четвертого классов соседних школ, решили побаловаться охотничьим карабином. В этот момент один из них случайно нажал на курок. Пуля попала в грудь другому ребенку, он скончался на месте.

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Марина Совина
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