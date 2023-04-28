Российский школьник случайно застрелил друга из отцовского карабина

В Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил товарища, пришедшего в гости

В городе Зее Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил из отцовского карабина друга, пришедшего к нему в гости. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мальчики, учащиеся пятого и четвертого классов соседних школ, решили побаловаться охотничьим карабином. В этот момент один из них случайно нажал на курок. Пуля попала в грудь другому ребенку, он скончался на месте. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

У отца выстрелившего мальчика хранятся три разных вида оружия. В настоящее время с ним общаются следователи.

Ранее в апреле сообщалось, что в подмосковном Пушкино двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического пистолета «Оса». Мальчик нашел оставленное без присмотра взрослых оружие. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с диагностированным переломом кости свода черепа.