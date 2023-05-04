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17:49, 4 мая 2023Россия

В Москве шестиклассник на самокате выбил пенсионерке зубы

На северо-западе Москвы шестиклассник на электросамокате выбил пенсионерке зубы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве шестиклассник на электросамокате сбил 61-летнюю женщину и выбил ей зубы. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 3 мая около 7:30 на улице Ландышева. Ребенок спешил на занятия в учебное заведение, а пенсионерка шла на работу. В какой-то момент москвичка почувствовала сильный удар со стороны спины, а очнулась на асфальте уже вся в крови.

Случившееся заметил прохожий, который пытался оказать пострадавшей помощь. Позже приехала скорая. В больнице женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы двух зубов и множественные ушибы лица и тела.

В конце апреля на улице Вешняковская в Москве 18-летний молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Ребенок попал в реанимацию с переломом черепа.

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Евгения Куликова
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