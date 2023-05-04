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10:39, 4 мая 2023Россия

В Петербурге мужчина долгое время жил в квартире с телом матери и умер

На севере Петербурга мужчина долго прожил с телом матери в захламленной квартире и умер

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Приморском районе Санкт-Петербурга мужчина долгое время жил с телом матери в захламленной квартире и умер. Об этом сообщает «Фонтанка».

Тела мужчины 61 года и женщины 84 лет нашли сотрудники полиции и приставы, которые по требованию суда вскрыли квартиру из-за неуплаты квартплаты. В помещении они увидели горы пластиковых бутылок и мусор.

Специалисты установили, что тело пожилой женщины, лежащее на кровати, находилось в квартире долгое время. При этом ее сын погиб гораздо позже. Тела погибших направили в морг для выяснения причин смерти, следов насильственных действий на них не обнаружили.

Ранее в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пожилой мужчина около месяца жил в квартире с телом умершей жены и впоследствии умер. Тело 61-летней женщины лежало на диване, а тело 62-летнего мужчины — рядом на полу.

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Анастасия Шейкина
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