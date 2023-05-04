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19:49, 4 мая 2023Ценности

Мастер назвала три неприемлемых для нее популярных вида пирсинга

Мастер Мари назвала проколы языка и противокозелка неприемлемыми для нее видами пирсинга

Фото: les images / Shutterstock / Fotodom

Мастер Мари с никнеймом @piercingsby_marie назвала три неприемлемых для нее вида пирсинга. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных кадрах девушка предстала с украшениями в виде колец в обеих ноздрях, а также вертикальным лабретом — проколом нижней губы. «Популярные виды пирсинга, которые лично я, будучи пирсоманкой, никогда бы не сделала», — подписала она публикацию.

Блогерша внесла в список прокол языка, заявив, что украшение в нем может навредить зубам и деснам. Кроме того, в перечне оказались микродермалы (украшение, состоящее из накрутки — верхней части, расположенной над кожей, — и якоря, который помещается под кожу через разрез — прим. «Ленты.ру»). По словам инфлюэнсерши, они часто отторгаются и оставляют шрамы. В заключение она добавила к перечню пирсинг противокозелка, характеризующийся длительным заживлением.

В феврале мастера студии Metal Morphosis из Лондона, Великобритания, составили болевую шкалу для разных типов пирсинга. Они дали оценку популярным видам данных модификаций, поставив проколу брови 4 балла из 10. За ним с 5 баллами следовал пирсинг пупка.

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Алина Гостева
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