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16:55, 4 мая 2023Россия

Пьяный москвич переполошил полицейских из-за томатного сока

Shot: москвич принял лужу от томатного сока в квартире за кровь и переполошил полицию

Фото: Anastasiya Deriy / Shutterstock / Fotodom

Пьяный житель северо-востока Москвы принял лужу от томатного сока в своей квартире за кровь и переполошил полицейских. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, 45-летний москвич поздно вернулся домой и сразу уснул. Когда он отправился справить нужду, то заметил в коридоре «кровавое пятно».

Мужчина сразу же вызвал полицию. Прибывшие оперативники обнаружили в квартире нетрезвого москвича и его заспанную пожилую мать, при этом на полу была лужа от томатного сока.

Женщина объяснила полицейским, что ее сын, вернувшись после вечеринки, разлил сок у туалета. Уборку женщина решила отложить на утро. Но сын проснулся раньше нее и принял увиденное за преступление.

Москвича после случившегося забрали в психиатрическую лечебницу.

21 апреля сообщалось, что в центре Москвы пьяный мужчина забросал электросамокатами Rolls-Royce, принадлежащий авторитетному бизнесмену из Чечни. Нарушителя задержали проезжавшие мимо сотрудники Госавтоинспекции.

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Анна Щербакова
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