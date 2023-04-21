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14:04, 21 апреля 2023Россия

Москвич забросал электросамокатами Rolls-Royce авторитетного бизнесмена из Чечни

Baza: в центре Москвы мужчина забросал электросамокатами Rolls-Royce бизнесмена из Чечни

В центре Москвы мужчина забросал электросамокатами Rolls-Royce, принадлежащий авторитетному бизнесмену из Чечни. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел рано утром 21 апреля на Новом Арбате, где была припаркована иномарка. По неизвестной причине пьяный прохожий начал складывать на машину электросамокаты. В результате у автомобиля разбилось лобовое стекло. Нарушителя задержали проезжавшие мимо сотрудники ДПС.

Как выяснила Baza, ранее Rolls-Royce принадлежал сооснователю застройщика «Донстрой» Дмитрию Зеленову, который в декабре 2022 года скончался в госпитале во Франции. Следующим владельцем иномарки, по информации авторов поста, стал уроженец Чечни.

Ранее в Москве мужчина попытался покончить с собой на МКАД и повредил проезжавший спорткар Porsche. Как сообщили в ГИБДД, 43-летний пострадавший был госпитализирован с различными травмами. На кадрах с места происшествия видно, что у иномарки повреждена задняя часть, в том числе спойлер.

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Зураб Дарахвелидзе
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