Россиянин попытался покончить с собой на МКАД и упал на спорткар Porsche

Пытавшийся покончить с собой мужчина упал на спорткар Porsche на МКАД

В Москве мужчина попытался покончить с собой на МКАД и упал на проезжающий спорткар Porsche. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Факт падения мужчины с моста на проезжую часть подтвердили в столичной ГИБДД. Ведомство сообщило, что это произошло вечером 19 июля на 65-м километре автодороги. 43-летний пострадавший был госпитализирован с различными травмами.

На кадрах с места происшествия видно, что россиянин упал на заднюю часть автомобиля, повредив его спойлер.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на данном участке МКАД затруднено.

Ранее в Челябинской области мужчина ворвался в продуктовый магазин и покончил с собой на глазах у продавца. Происшествие сняли камеры видеонаблюдения. Продавщицу увезли с места происшествия с нервным срывом.