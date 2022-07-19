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Россиянин попытался покончить с собой на МКАД и упал на спорткар Porsche

Пытавшийся покончить с собой мужчина упал на спорткар Porsche на МКАД

Фото: телеграм-канал «МК: срочные новости»

В Москве мужчина попытался покончить с собой на МКАД и упал на проезжающий спорткар Porsche. Об этом сообщает «МК» в своем Telegram-канале.

Факт падения мужчины с моста на проезжую часть подтвердили в столичной ГИБДД. Ведомство сообщило, что это произошло вечером 19 июля на 65-м километре автодороги. 43-летний пострадавший был госпитализирован с различными травмами.

На кадрах с места происшествия видно, что россиянин упал на заднюю часть автомобиля, повредив его спойлер.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на данном участке МКАД затруднено.

Ранее в Челябинской области мужчина ворвался в продуктовый магазин и покончил с собой на глазах у продавца. Происшествие сняли камеры видеонаблюдения. Продавщицу увезли с места происшествия с нервным срывом.

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Константин Лысяков
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